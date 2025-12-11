DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di William Shatner
Tutti i lavori, se fatti onestamenre, possono essere logoranti. Alcuni incidono più sulla mente, altri sul fisico, per cui non è corretto pensare che uno sia più duro dell'altro.Da: Gladys BozanicData: lunedì 8 dicembre alle ore 17:35
Ma guarda un po'... coraggio... tutti ci possono arrivare... o abbiamo bisogno dell' intelligenza artificiale ? !Da: GiusyData: domenica 7 dicembre alle ore 7:06