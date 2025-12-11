Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di William Shatner

Penso che fare una serie TV è un duro lavoro. Poi ho parlato con alcuni operai che lavorano nelle miniere di carbone, e quello è veramente un duro lavoro.

  • Tutti i lavori, se fatti onestamenre, possono essere logoranti. Alcuni incidono più sulla mente, altri sul fisico, per cui non è corretto pensare che uno sia più duro dell'altro.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 8 dicembre alle ore 17:35

  • Ma guarda un po'... coraggio... tutti ci possono arrivare... o abbiamo bisogno dell' intelligenza artificiale ? !

    Da: Giusy
    Data: domenica 7 dicembre alle ore 7:06

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail