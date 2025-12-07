Aforismi
Frase di William Shatner

Penso che fare una serie TV è un duro lavoro. Poi ho parlato con alcuni operai che lavorano nelle miniere di carbone, e quello è veramente un duro lavoro.

Breve biografia di William Shatner

William Shatner nasce a Montreal, in Canada, il giorno 22 marzo 1931. Il futuro Capitano Kirk, ruolo in cui viene universalmente ricordato, ha solo 25 anni quando decide di trasferirsi a New York per diventare attore. Lavora poi in numerose produzioni televisive; la vera svolta arriva nel 1966 quando viene scelto dal produttore e...
