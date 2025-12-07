DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di William Shatner
Breve biografia di William Shatner
William Shatner nasce a Montreal, in Canada, il giorno 22 marzo 1931. Il futuro Capitano Kirk, ruolo in cui viene universalmente ricordato, ha solo 25 anni quando decide di trasferirsi a New York per diventare attore.
Lavora poi in numerose produzioni televisive; la vera svolta arriva nel 1966 quando viene scelto dal produttore e...
continua leggendo la:
Biografia di William Shatner su Biografieonline.it