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Commenti alla frase di Aristotele

La felicità non è nei beni fuori di noi.

  • Mio grandissimo Maestro... ti rendo onore.

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 3 giugno alle ore 12:43

  • è una grande verità

    Da: annina
    Data: domenica 13 giugno 2010 alle ore 20:37

  • il mio commento era volutamente provocatorio come si poteva facilmente desumere dall'ossimoro superfluo/necessario.
    Tuttavia é più facile "avvicinarsi " alla felicità stando comodi piuttosto che il contrario.
    E' più facile, del resto, pensare "sulla felicità", stando seduti davanti ad un computer piuttosto che nel quarto mondo senza nulla da mangiare. Aggiungo che l'indirizzo anagrafico della felicità, non lo conoscono nemmeno i servizi segreti e le agenzie di recupero crediti.

    Da: byron100
    Data: sabato 5 giugno 2010 alle ore 0:51

  • Non credo sia poi così facile come ritiene lei ...a MIO avviso, i beni se in misura e/o qualità differenti ci sono sempre stati...anche se con gli anni si sono evoluti e perfezionati, ma... la felicità non è mai stata frutto di essi...i beni/ i soldi fanno la COMODITà, non la FELICITà!

    Da: Marilyn
    Data: venerdì 4 giugno 2010 alle ore 20:59

  • facile a dirsi, ai tempi di aristotele non c'erano i superflui beni necessari dell'oggi.

    Da: byron100
    Data: venerdì 4 giugno 2010 alle ore 11:27

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