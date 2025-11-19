DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Poesia iniziale di Ferruccio, tratta dal film La vita è bella
Canto quello che vedo, su niente soprassiedo! "Ecco" dissi al Caos "eccomi son tuo schiavo". Egli rispose "Bravo!". "Di che?" diss'io "Chi fu?" Libero alfine sono, che serve una carezza, quando di bell'ebrezza di me s'impossessò?! Eccomi, son pronto, son già partiti i treni, si sono rotti i freni e non resisto più. Vai dolce Bacco, portami!
Poesia iniziale di Ferruccio
-
Sorta di "sciogli-lingua" ad effetto... per me, incommentabile.Da: GiusyData: martedì 18 novembre alle ore 3:56