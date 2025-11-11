Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film La vita è bella di Poesia iniziale di Ferruccio

Canto quello che vedo, su niente soprassiedo! "Ecco" dissi al Caos "eccomi son tuo schiavo". Egli rispose "Bravo!". "Di che?" diss'io "Chi fu?" Libero alfine sono, che serve una carezza, quando di bell'ebrezza di me s'impossessò?! Eccomi, son pronto, son già partiti i treni, si sono rotti i freni e non resisto più. Vai dolce Bacco, portami!

Dal film

La vita è bella
Poesia iniziale di Ferruccio

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

La vita è bella: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Poesia iniziale di Ferruccio e scopri di più sul film:

Frasi del film La vita è bella Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Roberto Benigni La vita è bella su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
La pellicola racconta la vicenda di Guido Orefice (interpretato da Benigni), che con lamico Ferruccio Papini si trasferisce ad Arezzo. Durante il viaggio, Guido conosce casualmente una maestra di nome Dora, che lui immediatamente chiama principessa. Una volta arrivato in città, Guido trova ospitalità e lavoro presso lo zio Eliseo, che lo accoglie nel Grand Hotel da lui posseduto.

Guido, intanto, inizia presto a manifestare i primi segni di insofferenza nei confronti del fascismo: in municipio, per esempio, si scontra con...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Roberto Benigni Roberto Benigni
Nicola Piovani Nicola Piovani

Trailer del film La vita è bella

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso.

Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso.

Fernando Pessoa

Fernando Pessoa

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail