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Commenti alla frase di Henry Skinner, tratta dal film Un'ottima annata
Un uomo dovrebbe riconoscere le sue sconfitte garbatamente così come festeggia le sue vittorie, Max. Col tempo vedrai che un uomo non impara niente quando vince. Perdere invece può condurre a grande saggezza. Il nocciolo della quale poi è quanto sia più gradevole vincere. È inevitabile perdere di tanto in tanto... il trucco è che non diventi un'abitudine.
Henry Skinner
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Verità!!!Da: GiusyData: martedì 28 aprile alle ore 6:06