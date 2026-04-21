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Citazione dal film Un'ottima annata di Henry Skinner

Un uomo dovrebbe riconoscere le sue sconfitte garbatamente così come festeggia le sue vittorie, Max. Col tempo vedrai che un uomo non impara niente quando vince. Perdere invece può condurre a grande saggezza. Il nocciolo della quale poi è quanto sia più gradevole vincere. È inevitabile perdere di tanto in tanto... il trucco è che non diventi un'abitudine.

Dal film

Un'ottima annata
Henry Skinner

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Max Skinner è un broker londinese molto attaccato al suo lavoro, cinico e convinto che "vincere non è tutto: è l'unica cosa". È orfano ed ha passato gran parte della sua infanzia in Provenza presso lo zio Henry. Un giorno, lo zio muore senza lasciare un testamento e Max si ritrova unico erede della tenuta con vigneto Château La Siroque. Parte dunque alla volta della nuova eredità inizialmente intenzionato a venderla e a capitalizzarne il valore.

Mentre guida per le strade della Provenza parlando al cellulare, investe senza...Leggi di più

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Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo.

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