Lee Woo-Jin

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla sabbia

Frasi sui sassi

Commenta

Oldboy: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Lee Woo-Jin e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

1988. Oh Dae-su è un uomo comune che il giorno del quarto compleanno di sua figlia, dopo essere stato rilasciato dalla polizia, che lo aveva arrestato per ubriachezza molesta, viene rapito. L'uomo si risveglia e scopre di essere rinchiuso in una piccola e squallida cella-appartamento: la sua cella, dalla quale è impossibile fuggire,è dotata di un letto, un bagno ed una vecchia tv con pochi canali.



Ed è proprio guardando essa che Dae-su, poco tempo dopo, apprende dell'omicidio della moglie, che viene attribuito a lui. Distrutto...leggi di più

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane