Joe Gardner

Frasi sulla vita, aforismi e citazioni

Soul: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Joe Gardner (ruolo interpretato da Jamie Foxx) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Joe Gardner, un insegnante di musica delle scuole medie, si sente bloccato nella vita e insoddisfatto del suo lavoro. Sogna una carriera come musicista jazz, che però non va molto a genio a sua madre, Libba. Per caso, il suo ex allievo Curly lo informa di un posto disponibile nella band della leggenda del jazz Dorothea Williams. Joe impressiona Dorothea con il suo modo di suonare il pianoforte e gli viene offerto il lavoro sul posto. Mentre Joe si avvia felicemente per prepararsi per la sua prima vera esibizione quella notte, cade in...leggi di più

