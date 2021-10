Dialogo dal film Il ciclone

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Il ciclone: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il ciclone:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Località non identificata della provincia toscana, inizio estate 1996. Levante è un giovane ragioniere che vive la sua routine quotidiana, insoddisfatto del suo rapporto con le donne, e che inizia a parlare del suo ciclomotore Motobecane 50V Type Luxe. Il suo lavoro consiste nel tenere la contabilità di molte attività del paese, tra cui quella del negozio di alimentari e quella dell'erborista napoletana Carlina, coetanea ex compagna di scuola ed innamorata da sempre di lui.



Abita in un casolare sulle colline con il padre Osvaldo,...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi