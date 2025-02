Non è come triangulo, perché triangulo ha lati e puro estremità, questo è un circhiolo.

ministro giapponese

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Io vi dichiaro marito e... marito: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a ministro giapponese e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Chuck Levine e Larry Valentine sono due vigili del fuoco e amici di lunga data. Chuck è un donnaiolo mentre Larry è un padre single con una bimba "maschiaccio" Tori ed un figlio effeminato di nome Eric. A causa dell'ossessione di Larry per la sua defunta moglie, l'uomo ha finito per non cambiare il beneficiario primario della sua pensione da sua moglie ai suoi figli entro la scadenza. L'unica soluzione per Larry è di risposarsi, ma non conosce nessuna donna in cui riporre tanta fiducia da affidare il futuro dei figli.



Larry si...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi