Dialogo dal film Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Fratelli d'Italia:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Primo episodio

Cesare Proietti, commesso romano, è un giovane che sogna il jet set e la bella vita. Dopo aver programmato una vacanza assieme agli storici amici in Sardegna, per un contrattempo non riesce a raggiungerli in tempo all'imbarco del traghetto; a causa di questo disguido, ha tuttavia modo d'imbattersi fortuitamente in Turchese De Benedetti, giovane e bella figlia di un noto imprenditore, che lo scambia per il rampollo di un altro famoso industriale.



Il ragazzo approfitta della situazione e viene ospitato a bordo di un...

