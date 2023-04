Citazione dal film L'armata Brancaleone di Brancaleone

Brancaleone

L'armata Brancaleone: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Brancaleone e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

A Civita, nella buia Italia dell'XI secolo, Brancaleone da Norcia, unico e spiantato rampollo di una nobile famiglia decaduta, dotato però di una non comune eloquenza ed animato da sane virtù e cavallereschi princìpi, guida un manipolo di miserabili (l'anziano notaio giudeo Abacuc, il robusto Pecoro, un ragazzino di nome Taccone e lo scudiero Mangold) alla presa di possesso del feudo di Aurocastro in Puglia, secondo quanto dettato in una misteriosa pergamena imperiale scritta da Ottone I il Grande che gli stessi miserabili gli...Leggi di più

