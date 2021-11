Ogni neonato ebreo di sesso maschile venga ucciso. Così sia scritto e così sia fatto.

Ramesse I

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

I dieci comandamenti: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Ramesse I e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

La pellicola si apre con gli ebrei che, schiavizzati dagli egiziani, costruiscono monumenti in onore del faraone Ramesse I (Ian Keith).



Il sovrano è preoccupato perché gli astrologi di corte lo hanno informato della presenza di una nuova stella, ritenuta malefica non tanto perché profetizza l'arrivo di un popolo nemico, come pensa il faraone, ma perché profetizza che un singolo uomo porterà l'Egitto alla distruzione. L'astro maligno annuncia la nascita di un Liberatore, mandato da Dio sulla Terra, per liberare il popolo israelita...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi