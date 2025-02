Io non sarò mai soggetto a maltrattamenti criminosi!

Timothy Cavendish

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Cloud Atlas: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Timothy Cavendish e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Un'epica storia del genere umano nella quale le azioni e le conseguenze delle nostre vite si intrecciano attraverso il passato, il presente e il futuro, come una sola anima è trasformata da un assassino in un salvatore e un unico atto di gentilezza si insinua nei secoli sino ad ispirare una rivoluzione.



[Sinossi ufficiale]



Il film segue sei differenti storie in sei epoche diverse, eppure gli eventi di ogni storia sembrano legarsi a tutte le altre, mostrando alcuni denominatori costanti:



Il Viaggio nel Pacifico di Adam Ewing...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi