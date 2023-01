Trasformeremo il caso in destino.

Eccoti qui, decidi che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che è ora di crescere e crescerai. E allora tutto cambia e questa volta cambierà. Avrai una casa più grande, la piscina, il garage col posto auto, il prato sempre curato, il portico fiorito e le porte smaltate, il cane che chiamerai Marx e la barca che chiamerai Giulia, avrai la salute assicurata, la vita assicurata, il frigorifero sempre pieno per non sentirti povero, un tappeto etnico per continuare a sentirti giovane e finestre da cui entra sempre il sole... E allora avrai la tua famiglia felice, i tuoi bambini in salute e lei... Avrai lei... Che ti ricorda tutte le cose belle che avete avuto. Non è questo che avevi sempre sognato?