Citazione dal film The Town di Doug MacRay

Doug MacRay

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

The Town: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Doug MacRay (ruolo interpretato da Ben Affleck) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Charlestown, Massachusetts: Doug MacRay è a capo di una banda di ladri e i suoi colpi sono commissionati da un fiorista, che da decenni occupa una posizione di spicco nella criminalità del quartiere. Doug e la sua banda sono dei ladri professionisti e, durante un colpo in banca, prendono in ostaggio la giovane direttrice della filiale rapinata. Liberata la ragazza, Doug si mette sulle sue tracce, onde verificare che non sia in possesso di elementi che potrebbero aiutare le forze dell'ordine nell'identificare i rapinatori. Una volta...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi