Non si sbaglia mai a fare la cosa giusta!

Ben Whittaker

Lo stagista inaspettato: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Ben Whittaker (ruolo interpretato da Robert De Niro) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Una società start up che vende on line articoli di abbigliamento assume come stagista Ben Whittaker, un vedovo settantenne annoiato dalla sua vita di pensionato. La fondatrice della compagnia, Jules Ostin, lo accoglie con perplessità, ma Ben saprà dimostrare il suo valore e tra i due nascerà un'inaspettata sintonia. Con la sua esperienza di direttore in una editrice di elenchi telefonici cartacei Ben le insegnerà ad affrontare lo stress del lavoro recuperando il rapporto con il marito casalingo. Diventando amico degli stagisti...Leggi di più

