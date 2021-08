Dialogo dal film Shining

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Shining: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Shining:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Jack Torrance è un insegnante disoccupato, scrittore fallito con problemi di alcolismo: vorrebbe lavorare come guardiano invernale di un hotel situato in Colorado, a ore di distanza dai centri abitati. Nel colloquio con il direttore dell’albergo, questi spiega che non si tratta di un lavoro pesante dal punto di vista fisico, ma che propone difficoltà di adattamento, visto che il guardiano a causa della neve deve restare da solo per cinque mesi, isolato dal resto del mondo.



Un precedente guardiano, dieci anni prima, fu colpito...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Shining

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi