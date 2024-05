Citazione dal film La luce sugli oceani di Isabel Sherbourne

Isabel Sherbourne

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

La luce sugli oceani: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Isabel Sherbourne e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Australia. Subito dopo la fine della Prima guerra mondiale, Isabel Sherbourne e Tom Sherbourne vivono una vita tranquilla. Tom è il guardiano di un faro in una piccola isola australiana tra l'oceano Indiano e l'oceano Australe. Un giorno i due coniugi trovano un'imbarcazione naufragata con a bordo una bimba che piange accanto al cadavere di un uomo. Isabel vuole tenere la bambina e crescerla come fosse sua figlia, convincendo anche Tom. Ma non molto tempo dopo si presenta a loro Hannah Roennfeldt, che sostiene di essere la madre...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film La luce sugli oceani

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi