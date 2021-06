Citazione dal film The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 di Edward Cullen

Edward Cullen

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Edward Cullen (ruolo interpretato da Robert Pattinson) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film inizia con il risveglio di Bella Swan dopo la sua trasformazione in vampira. Ad attenderla c'è la famiglia Cullen ed in particolare il marito Edward Cullen. Bella si rende conto dei cambiamenti subiti dal suo corpo e manifesta il desiderio di poter vedere sua figlia che ha chiamato Renesmee Cullen ma dal momento che la bambina è in parte umana questo desiderio non le viene concesso per tenere Renesmee al sicuro. Bella viene accompagnata da Edward nella sua prima caccia dove si imbatte in un uomo che si ferisce, e viene...leggi di più

