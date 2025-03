Il mondo è pieno di gente sola che ha paura a fare il primo passo.

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Green Book: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Green Book:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Siamo nel 1962 e l’America vive ancora le sue contraddizioni razziali.



Tony Vallelonga, detto Tony Lip, lavora in un locale frequentato anche dalla mafia newyorchese e si fa rispettare a suon di pugni.



Dalla sua parte ha una furbizia che lo rende simpatico a tutti.



Tony non vuole affiliarsi ai delinquenti e quando il locale chiude per due mesi, deve per forza cercare un altro lavoro.



A questo punto appare Don Shirley, un pianista di grande talento che cerca un autista un po’ guardia del corpo, perché dovrà affrontare una...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Green Book

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi