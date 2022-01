Sarà stato il destino, la fortuna... L'unica cosa che sapevo è che ero il cane fatto per lui.

Enzo

Attraverso i miei occhi

Breve trama del film

Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo del 2008 L'arte di correre sotto la pioggia, scritto da Garth Stein.

I protagonisti sono il cane Enzo e il pilota Denny Swift.



Enzo è un golden retriever, chiamato in onore di Enzo Ferrari, che fin da cucciolo ha seguito il suo padrone Denny Swift nel mondo delle corse accompagnandolo in ogni passo: dal suo incontro con la dolce Eve, la nascita della loro figlia Zoe, la morte di Eve causata da un tumore al cervello fino alla battaglia legale per l'affidamento della figlia contro...Leggi di più

