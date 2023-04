Citazione dal film La rivolta delle ex di Connor Mead

Connor Mead

La rivolta delle ex: approfondimenti

Breve trama del film

Connor Mead è un fotografo di successo e un accanito donnaiolo. Si reca nella tenuta del defunto zio Wayne per il matrimonio del fratello Paul la sera prima della cerimonia e lì incontra Jenny Perotti, sua vecchia fiamma.



Dopo cena gli appare lo spirito dello zio che gli annuncia l'imminente visita di tre fantasmi: la ragazza passata, presente e futura, le quali gli insegneranno a capire come l'amore "da una notte e via" non renda felici. Il primo spirito è la ragazza con cui Connor ebbe la sua prima volta. Lei gli fa rivivere la...Leggi di più

