Distruggete i buoni sentimenti e la vita tornerà.

Al di là del bene e del male: approfondimenti

Breve trama del film

Il film di Liliana Cavani Al di là del bene e del male è liberamente ispirato a fatti reali della vita di Nietzsche.



Paul Rée fa conoscenza con la disinibita Lou von Salomé; dopo che i due si conoscono il ragazzo decide di sposarla ma Lou è una donna che in una relazione si sentirebbe in prigionia. Allora inizia un triangolo amoroso tra i tre ragazzi; la situazione viene aggravata dalla sorella di Friedrich Nietzsche, Elizabeth, che innamorata del fratello, fa di tutto per fare in modo che stia lontana sia da Paul che da Lou,...leggi di più

