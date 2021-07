Frase finale del film L'Albatross - Oltre la tempesta

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

L'Albatross - Oltre la tempesta: approfondimenti

Breve trama del film

Un gruppo di ragazzi si imbarca su un veliero dove, oltre la vita di mare, dovranno ottenere i voti necessari per passare l'ultimo anno scolastico alla severa scuola di navigazione Ocean Academy.



Sulla via del ritorno i ragazzi incrociano un'anomala burrasca chiamata "White Squall" che mette a repentaglio la nave.



Il film si basa su una storia vera: è un adattamento tratto dal libro "The Last Voyage", del 1962, scritto da Charles F. Gieg, il cui personaggio nel film è interpretato da Scott Wolf.leggi di più

