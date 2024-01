Citazione dal film Nosferatu il vampiro

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Nosferatu il vampiro: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Nosferatu il vampiro:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nel 1838 il giovane Hutter lavora presso un'agenzia immobiliare a Wisborg, in Germania.



Una mattina il suo principale Knock riceve una richiesta dalla Transilvania da parte del Conte Orlok, desideroso di prendere casa in paese. Il sensale decide di mandare Hutter dal Conte per firmare gli atti di compravendita, nonostante il viaggio fino ai Carpazi non sia privo di pericoli. Hutter si mette in viaggio, noncurante degli oscuri presentimenti della moglie Ellen, lasciandola in affidamento all'amico Harding e a sua sorella fino al suo...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi