Frase finale del film North Country - Storia di Josey

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

North Country - Storia di Josey: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film North Country - Storia di Josey:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Josey Aimes, la giovane madre di due figli, Sam e Karen, ritorna dai genitori nel suo paese natale nel nord del Minnesota, dopo essere fuggita da un marito violento.



La donna trova molte difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione: le è soprattutto ostile il padre, che non le perdona i suoi errori del passato; inoltre, il suo impiego come shampista non le permette di mantenere adeguatamente i figli.



Su consiglio della vecchia amica Glory incomincia a lavorare in miniera così da guadagnare di più. Tuttavia, in quanto donna, è...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi