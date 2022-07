Ma porca puttana. Ma è possibile? Ma tutte a me mi capitano.

Paolo Coniglio

Breve trama del film

Paolo Coniglio è un ingenuo e imbranato sceneggiatore in una casa editrice di fumetti, tiranneggiato dal direttore e dalla terribile futura suocera, madre di Marina, con cui Paolo è in procinto di sposarsi.



Per sfuggire alla sua squallida routine quotidiana, si ritrova protagonista di vividissimi sogni a occhi aperti in compagnia di Dalia, la bella eroina degli albi che è incaricato di tradurre e di cui è perdutamente innamorato.



Nel corso delle sue visioni interpreta, con effetti tragicomici, popolari eroi della letteratura e...Leggi di più

