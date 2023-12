Due oggetti non possono occupare lo stesso punto nello spazio nello stesso momento.

Enzo Ferrari

[da Wikipedia]

Nell'estate del 1957 l'ex pilota automobilistico Enzo Ferrari è in crisi.



L'attività che, partendo da zero, lui e sua moglie Laura hanno costruito in dieci anni corre il rischio della bancarotta.



Il tempestoso matrimonio tra Enzo e Laura è in lotta, tra la perdita prematura del figlio ventiquattrenne Dino Ferrari - morto l'anno precedente - e la scoperta che Enzo aveva avuto un secondo figlio - Piero Ferrari - nato nel 1945 a seguito di una relazione extraconiugale.



Enzo decide allora di contrastare le sue amarezze,

