Citazione dal film Guerre Stellari - L'attacco dei cloni di Anakin Skywalker

Anakin Skywalker

Guerre Stellari - L'attacco dei cloni: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Anakin Skywalker (ruolo interpretato da Hayden Christensen) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Il Conte Dooku, uomo malvagio e potente, sta organizzando un esercito contro la Repubblica. Il Senato deve, quindi, decidere come intervenire e per questo motivo viene fissata una seduta per discutere sulla creazione di un nuovo esercito. Partecipano tutti i senatori fra cui anche la regina Amidala che però subisce un attentato al suo arrivo nella capitale. I Jedi decidono di affidarle Obi-Wan Kenobi e il suo allievo Anakin Skywalker come guardie del corpo. E in effetti i due Jedi la salvano da un attentato mortale: dei millepiedi...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Guerre Stellari - L'attacco dei cloni

