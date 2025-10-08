DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Guerre Stellari - Il ritorno dello Jedi
- Ammiraglio Ackbar : È una trappola!
- Jabba The Hutt : Non ci sarà alcuna trattativa!
- Luke Skywalker : Avete fallito, Altezza. Sono uno Jedi, come mio padre prima di me!
- Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana...
Luke Skywalker è tornato al suo pianeta natale Tatooine nel tentativo di strappare il suo amico Ian Solo dalle grinfie del malvagio bandito, Jabba The Hutt. Luke non può sapere che l'Impero Galattico ha iniziato in gran segreto la costruzione di una nuova stazione spaziale corazzata ancora più potente della temuta Morte Nera. Una volta completata, quest'arma risolutiva segnerà la fine del pugno di ribelli che lottano per restituire la libertà alla galassia...
-
- Imperatore Palpatine : [Rivolto a Luke] Giovane stolto: solo ora, alla fine, acquisti la ragione!
