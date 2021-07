Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Guerre Stellari - Il ritorno dello Jedi: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Guerre Stellari - Il ritorno dello Jedi:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Passati sei mesi dalla cattura di Ian Solo, Luke Skywalker, la principessa Leila, Chewbecca, D-3BO e C1-P8 si trasferiscono sul pianeta Tatoo al fine di salvare il leader dell’Alleanza Ribelle, prigioniero di Jabba the Hutt in una lastra di carbonite. I primi a penetrare nel palazzo del criminale sono D-3BO e C1-P8, che spiegano a Jabba che Luke sta per arrivare per trattare la liberazione di Ian. Poco dopo, fingendo di essere un cacciatore di taglie, Leila giunge nel palazzo per consegnare Chewbecca a Jabba. In realtà, nel corso...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Guerre Stellari - Il ritorno dello Jedi

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi