Citazione dal film L'attimo fuggente di John Keating

Carpe diem... Cogliete l'attimo, ragazzi... Rendete straordinaria la vostra vita!



[Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary.] Dal film L'attimo fuggente [Nel 2005 questa frase fu scelta da 1500 addetti ai lavori dell'American Film Institute come la numero 95 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione USA]

John Keating

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

L'attimo fuggente: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a John Keating (ruolo interpretato da Robin Williams) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Stato del Vermont (Stati Uniti), 1959. Il professor John Keating, insegnante di lettere, viene trasferito nel severo e tradizionalista collegio (academy) maschile "Welton", frequentato da lui stesso in gioventù con ottimi risultati. Fin dal primo contatto con i giovani allievi, traspare non solo il suo diverso modo d'insegnamento ma anche il suo approccio: colloquiale, confidenziale e rassicurante, tanto che, nelle sue lezioni, dà loro la possibilità di salire sui banchi per confrontarsi, e addirittura ordina alla classe di strappare...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film L'attimo fuggente

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi