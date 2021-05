Citazione dal film Into the wild di Christopher McCandless

Christopher McCandless

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul vuoto

Frasi sulle convinzioni

Commenta

Into the wild: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Christopher McCandless e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Christopher McCandless è un giovane benestante: subito dopo la laurea in scienze sociali all'Università Emory nel 1990, dona i suoi risparmi all'Oxfam e abbandona amici e famiglia per sfuggire ad una società consumista e capitalista nella quale non riesce più a vivere. La sua inquietudine, in parte dovuta al pessimo rapporto con la famiglia e in parte alle letture di autori anticonformisti come Thoreau e London, lo porta a viaggiare per due anni negli Stati Uniti e nel Messico del nord, con lo pseudonimo di Alexander...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Into the wild

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi