Dialogo dal film Fantozzi alla riscossa

Fantozzi alla riscossa: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Fantozzi alla riscossa:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Oramai in pensione, Fantozzi viene richiamato dalla Megaditta durante l'incontro annuale tra il duca Conte e i neoassunti, per dimostrare cosa non fare per salire nella gerarchia aziendale.



Un produttore cinematografico, vedendo Ughina in una scuola di danza, la nipotina di Fantozzi, decide di lanciarla come protagonista di un film. Fantozzi diventa il suo agente e accarezza le possibilità di riscatto che ne deriverebbero. Al provino però lo attende una brutta sorpresa: il film è di fantascienza e Ughina avrebbe la parte di una...Leggi di più

