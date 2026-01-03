DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Fantozzi alla riscossa
- Voce narrante : Carriera di Fantozzi, primo scatto: "direttor. lup. mann. figl. di putt.", aveva diritto a: segretaria in minigonna, cartella per la firma in pelle di vitello e macchina con autista a disposizione. Secondo scatto: "direttor. dott. ing. gran. ladr. di gran croc. pezz. di merd.": due segretarie in body, quattro telefoni cellulari, cartelle per la firma in pelle di cobra... e fastosa limousine con autista omosessuale. Terzo scatto di Fantozzi: "gran farabutt. ladr. matricolat. paracul.": quattro segretarie in topless, cartelle per le firme in pelle umana di extracomunitario... elicottero personale e tre portaborse. Ma quando ottenne un cocchio a due pariglie bianche con lacchè e il diritto al potere temporale, Fantozzi si trovò di fronte ad una nuova inquietante qualifica: "natural. prestanom. omm. di pagl. gran test. di cazz.".
- Voce narrante : Abbigliamento di Fantozzi: togone da magistrato ricavato dalla Pina da un vecchio abito vedovile della nonna, parruccone bianco da giudice inglese fatto con lana da materasso, bilancia a due piatti presa in prestito dall'erboristeria all'angolo, mazzuolo batticarne. [Dopo essere stato eletto giudice popolare]
- Voce Narrante : La signorina Silvani era da tempo preda di tentazioni suicide. Dopo la decima ingiunzione di sfratto esecutivo forzoso l'unica tragica alternativa al nodo scorsoio era il ricovero nel Pio Istituto Relitti Umani di Santa Moribonda. Vide in Fantozzi una insperata ancora di salvezza e decise di attaccarsi a lui come una cozza allo scoglio!
- Cancelliere : Compaiono davanti a questo tribunale: Trinacria Vito detto Cannamozza, Trinacria Salvo detto o' Carognone, Messina Alfio detto Stupraminchia, Messina Salvatore in arte Ammazza a mamma. Sono imputati di: associazione a delinquere di stampo mafioso, violenza carnale, stragi, torture, ammazzamenti, cannibalismo e chi più ne ha, più ne metta! [Al Tribunale]
- Duca conte Barambani: Quindi alle corde, cosa è lei Fantocci? Lo dica a questi ragazzi!
Fantozzi: Ehm... sì lo dico.... ma cosa dico...?
Duca conte Barambani: Lei è una me...
Fantozzi: Ehm... Ehm... una medusa no, eh?
Duca conte Barambani: Lei è una mer...
Fantozzi: Me..Meringa...
Duca conte Barambani: Non mi faccia arrabbiare! Dichiari il suo stato! LEI È UNA MER... LEI È UNA MEEER...
Fantozzi: Una MERDACCIA!
-
- Voce narrante : Per 15 giorni Fantozzi tartassò l'agenzia matrimoniale di telefonate, finché finalmente ecco la notizia: il cervellone aveva trovato la sua anima gemella! L'incontro era fissato al Giardino degli Aranci, lo pseudonimo della signora Timida Speranza, il suo Rambo39. Segno di riconoscimento un garofano rosso all'occhiello. [...] Ma il cervellone non aveva calcolato che lo stesso giorno, alla stessa ora, nello stesso luogo, era in programma il Convegno Nazionale delle donne Socialiste! Stava già per rinunciare, quando... [Fantozzi trova la sua "anima gemella"]
- Pina: Però, Ugo, se tu non ti fidi neanche del cervellone e vuoi cercare qualcosa di meglio, io mi tiro indietro.
Fantozzi: Ma no, Pina, guarda.. Ma cosa dici, il cervellone non può sbagliare, è che... È che per me non c'è speranza, no! Volevo dire che.. Io non posso trovare di meglio, nonono, è che tu... Un momento.. È che tu sei indubbiamente l'unica, la migliore per me.
Pina: Sei proprio sicuro, Ugo? Tu eri sempre così infelice con me.
Fantozzi: No, Pina, ero infelice con me! Ma se tu mi accetti, io mi accetto.
Pina: Bene, allora andiamo a casa.
Fantozzi: Andiamo a casa... Senti, Pina, voglio chiederti un'ultima... Ma allora si può dire che.. Cioè voglio dire... Ma tu che cosa, che cosa provi per me?
Pina: Io, Ugo, ti stimo moltissimo.
Fantozzi: Cioè, amare non, vabè [Fine del film]
- Voce narrante : Tutti gli anni, in aprile, avveniva l'insediamento dei nuovi assunti nei vari quadri della mega-ditta. Erano frutto di una spietata selezione a base di: raccomandazioni, minacce, ricatti ed eliminazione fisica di potenziali concorrenti. Venivano accolti, iniziati ed aizzati dal Direttore Naturale, Gran Mascalzon., Lup. Man., Pezz. di Merd., Dottor Barambani.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 24 • Pagina: 1 di 3
TemiPuoi trovare le frasi del film Fantozzi alla riscossa anche in questi temi:
Omosessualità Ladri Bilancia Bianco Tentazioni Suicidio Salvezza Tortura Mafiosi Stupro Manie Corde Telefonate Calcoli Aprile Minacce Ricatti Spietatezza Corruzione Onore Tentativi Letto Avvertimenti Birra Rifiuti Grinta Specchi Conigli Acciaio Treni Risparmio Impulsi