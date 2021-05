Citazione dal film Blow di George Jung

George Jung

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Blow: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a George Jung (ruolo interpretato da Johnny Depp) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Cresciuto in una famiglia in cui il lavoro del padre non riusciva a garantire lo stile di vita desiderato dalla madre, George Jung si trasferisce dal Massachusetts in California, dove inizia a spacciare marijuana in una spiaggia insieme all'amico Tonno e al fornitore Derek. Lì fa amicizia con alcune ragazze, la maggior parte hostess per compagnie aeree, e tramite una di loro, riesce a mandare marijuana in altre parti degli U.S.A. senza problemi, inserendola nei suoi bagagli personali.



Viene arrestato per possesso di marijuana e,...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Blow

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi