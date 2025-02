C'è sempre un'altra via.

Il fabbricante di chiavi

Matrix Reloaded: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Il fabbricante di chiavi e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

I ribelli continuano a lottare contro le macchine per la definitiva liberazione della specie umana dal giogo della schiavitù. Capeggiati da Neo, essi percepiscono l'inasprirsi della battaglia quando vengono scoperti i piani delle macchine di penetrare nel cuore della terra e distruggere Zion. Morpheus e altri che credono nelle doti dell'Eletto, ignorando l'ordine generale di ritornare a Zion per fermare l'avanzata delle macchine nel mondo esterno, si tengono fuori dalla cittadella per potersi connettere costantemente a Matrix, nel...Leggi di più

