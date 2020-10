Dialogo dal film Matrix Revolutions

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Matrix Revolutions: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

La guerra tra esseri umani e macchine si fa sempre più pressante, e gli abitanti di Zion vengono chiamati a difendere in tutti i modi la città. I militari organizzano delle trappole per contrastare l'arrivo delle sentinelle nemiche (chiamate "seppie") e delle enormi trivelle, che facilitano l'avvicinamento e l'attacco a Zion e che, oramai, sono prossime a sfondare la struttura protettiva a forma di cupola che sovrasta la città. Neo, che nel mondo reale è ancora privo di sensi, in Matrix si risveglia in un luogo remoto ed isolato sia...leggi di più

