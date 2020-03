Citazione dal film The Grey di John Ottway

John Ottway

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla battaglia

Commenta

Guarda il video

The Grey: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a John Ottway e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

John Ottway lavora per una ditta petrolifera, in una base in mezzo ai ghiacci dell'Alaska, con il peculiare compito di difendere i suoi colleghi dai numerosi lupi presenti nell'area. In un momento di crisi, arriva al punto di volersi sparare in bocca, ma un ululato in qualche modo lo riporta in sé, facendolo desistere dall'estremo gesto.



Apprestandosi a tornare a casa, Ottway e i colleghi rimangono vittime di un incidente aereo. Solo in pochi riescono a sopravvivere, ma sfortunatamente si ritrovano in mezzo ad un territorio ostile...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi