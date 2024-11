Citazione dal film The Mask di The mask

The mask

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

The Mask: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a The mask e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Stanley Ipkiss, un timido bancario vessato dall'arcigna padrona di casa e dal capoufficio, trova incredibile che una seducente bionda, Tina Carlyle, voglia parlare con lui anziché col collega più fascinoso Charlie Schumaker, per aprire un conto in banca. In realtà la donna sta filmando l'interno della banca per favorire la rapina di Dorian Tyrell, il fidanzato gangster che necessita di fondi per conquistare il trono del suo boss, Nico.



Allontanato per un malinteso dal Coco Bongo Club, dove l'amico Charlie Schumacher lo ha invitato...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi