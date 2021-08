Dialogo dal film Ragazze interrotte

I ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. Non bisogna agitarla, la bottiglia.

Piace a tutti passare da una porta con scritto "Privato". È sempre meglio avere una buona scusa per essere ricchi. Io sono azionista di un'agenzia immobiliare di successo, che mi dà delle entrate legittime: figura bene sulla dichiarazione dei redditi. Mentre anni fa i furfanti tentavano disperatamente di estrarre grana dalle banche, adesso il problema è come introdurre in banca la grana mal guadagnata. Ma questo è compito di Mister Singh. Lui è il mio "lavandaio". E nel giro di una settimana passerò a ritirare un bell'assegno per l'importo di un milioncino tondo. Lavato e stirato. Gli affari vanno a gonfie vele. Ma io ho sempre detto: "Fa un programma e rispettalo". Molla finché sei sulla cresta dell'onda. Quindi a parte scazzi imprevisti, sto per uscire dal giro.

‐ XXXX ‐

The Pusher