Dialogo dal film Non è un paese per vecchi

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle tasche

Commenta

Non è un paese per vecchi: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Non è un paese per vecchi:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Texas, 1980. Mentre è a caccia nei territori selvaggi al confine con il Messico, Llewelyn Moss, un saldatore texano reduce dalla guerra del Vietnam, si imbatte in quel che resta di un regolamento di conti tra bande locali per una partita di droga. In mezzo ai cadaveri e al disastro, Moss ritrova un'ingente somma di denaro abbandonata che, malgrado la sua onestà, non può fare a meno di portarsi a casa, con l'intento di assicurarsi un futuro migliore per sé e la giovane moglie, Carla Jean.



Questa decisione impulsiva lo scaraventa...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi