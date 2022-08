Citazione dal film The Interpreter di Edmond Zuwanie

Edmond Zuwanie

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

The Interpreter: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Edmond Zuwanie e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Silvia Broome è un'interprete. Cresciuta nella Repubblica Democratica di Matobo, nel continente africano, lavora oggi presso l'ufficio delle Nazioni Unite a New York. Proprio l'ONU sta valutando l'incriminazione di Edmond Zuwanie, presidente del Matobo, il quale è atteso per un discorso all'Assemblea Generale, in un tentativo disperato di mettere fine alle accuse mosse contro di lui dalla Corte Penale Internazionale; la repubblica che governa è de facto, da oltre vent'anni, un regime militare tristemente noto per la sua crudele...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi