Citazione dal film L'amore ai tempi del colera di Florentino Ariza

Florentino Ariza

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi d'amore

Frasi sulla grazia

Commenta

L'amore ai tempi del colera: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Florentino Ariza (ruolo interpretato da Javier Bardem) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Cartagena 1879. Florentino Ariza è un giovane poeta che lavora come telegrafista per Lotario Thugut, il quale lo incarica di consegnare un telegramma alla famiglia Daza, appena arrivata in città. Una volta arrivato alla residenza della famiglia Daza, Florentino incrocia lo sguardo con la bella Fermina ed è immediato colpo di fulmine. Il ragazzo nomina la ragazza la sua "Dea Incoronata" e, estasiato dalla passione, inizia un rapporto epistolare con Fermina, che man mano sembra ricambiare i suoi sentimenti.



Ma quando il padre di...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi