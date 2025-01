Citazione dal film Prima dell'alba di Jesse

Jesse

Prima dell'alba: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jesse (ruolo interpretato da Ethan Hawke) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Jesse, venticinquenne statunitense, e Celine, ventitreenne francese, si conoscono su un treno diretto a Vienna. Jesse, il mattino dopo, dovrebbe ripartire con l'aereo alla volta di casa, mentre la ragazza dovrebbe proseguire, con lo stesso treno, verso Parigi. Tuttavia, poco prima di salutarla, Jesse la invita a sostare con lui a Vienna per una notte e la convince a scendere dal treno.



Tra i due nasce un sentimento, che li porterà a trascorrere l'intera notte in giro per la città, tra dialoghi, poesie, strade e piazze. I due...Leggi di più

