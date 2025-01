Citazione dal film La verità è che non gli piaci abbastanza di Gigi

Gigi

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sull'incoraggiamento

Commenta

La verità è che non gli piaci abbastanza: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Gigi e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Gigi (Ginnifer Goodwin) è cresciuta con la convinzione che il maschio, in amore, agisca secondo delle logiche incomprensibili alle femmine e di conseguenza tende a interpretare segnali dei ragazzi che si rivelano sempre errati. L'ultimo uomo con cui esce si chiama Conor (Kevin Connolly), che ha venduto la casa alla sua migliore amica, ma anche lui non tarda a scaricarla con un "Ti richiamerò" che non farà mai. Gigi, però, intenzionata a riconquistarlo, si reca nel night club dove lui aveva detto di passare le serate, ma al suo posto...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film La verità è che non gli piaci abbastanza

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi