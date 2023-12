Quello che l'occhio vede e l'orecchio sente, la mente crede!

Gabriel

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla mente

Frasi sulle orecchie

Commenta

Guarda il video

Codice: Swordfish: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Gabriel (ruolo interpretato da John Travolta) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Stanley Jobson è il miglior hacker del mondo, ed è in libertà vigilata, viene reclutato da Gabriel, un agente segreto che agisce fuori dai limiti della legalità, per infiltrarsi in un sistema informatico e rubare soldi da un fondo che ufficialmente non esiste, utilizzato per la corruzione di funzionari pubblici.



Per Stanley è l'occasione di guadagnare 10 milioni di dollari, e la possibilità di avere dal tribunale l'affidamento della figlia. Ma entrando nel mondo di Gabriel, Stanley scopre che l'inganno e il depistaggio sono una...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi