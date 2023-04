Citazione dal film Iron Man 3 di Tony Stark

Tony Stark

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Iron Man 3: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Tony Stark e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

La voce fuori campo di Tony Stark ricorda un party avvenuto alla vigilia di Capodanno del 1999, quando incontrò la scienziata Maya Hansen, inventrice di Extremis, un siero sperimentale rigenerante capace di guarire da lesioni invalidanti. Lo scienziato zoppo Aldrich Killian offre loro di unirsi alla sua azienda, la Avanzate Idee Meccaniche, ma Stark rifiuta l'offerta, umiliando Killian. Anni dopo Stark soffre di attacchi di panico in seguito alla battaglia di New York contro i Chitauri. Non riuscendo a dormire, Stark costruisce...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi